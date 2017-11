KVK krijgt extra supporter in bekerduel: Durbuy-doelman Genchi

Fabrice Genchi ontpopte zich in de vorige ronde tot publiekslieveling van de KV Kortrijk-aanhang. Genchi is doelman bij Durbuy, tegenstander van KVK in de 1/16e finales.

"Dit was ontroerend", vertelde Genchi twee maanden geleden over zijn feestje met de KVK-supporters. "Ik hoop dat Kortrijk ver geraakt in de beker." Woensdagavond komt hij in de tribunes alvast een handje helpen.