Cercle-doelman Van Damme na leukemie: "Traantje weggepinkt na de match"

Cercle Brugge verloor gisteren dan wel met 0-1 van Racing Genk, maar de ploeg had toch iets te vieren. Doelman Miguel Van Damme maakte immers zijn wederoptreden na een strijd tegen leukemie.

"Het is een heel mooi gevoel om terug te zijn", reageert de 23-jarige doelman. "Ik heb al een paar keer gespeeld met de beloften, maar het doet heel veel deugd om opnieuw op het hoogste niveau te spelen."

"Ik was een beetje emotioneel. Na de match heb ik een traan weggepinkt. Dat is logisch, want je hebt een heel harde strijd geleverd. Het is wel leuk dat je zo ontvangen wordt. Jammer dat we verliezen. Maar ik heb heel veel steun gekregen van het bestuur, ploegmaats en fans."