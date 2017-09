Alle teams uit de Jupiler Pro League houden stand in de beker

Leander Dendoncker boekt met Anderlecht een kleine zege in Westerlo. Leander Dendoncker boekt met Anderlecht een kleine zege in Westerlo.

De 1/16e finales in de Beker van België hebben geen verrassingen opgeleverd. De teams uit de hoogste afdeling stoten allemaal door. Enkel Charleroi moet nog even wachten. De nummer 2 uit de competitie kijkt donderdagavond amateurclub La Louvière in de ogen.