Dury over beker: "Als we accent op folklore leggen, zijn we fout bezig"

"Ik weet ook niet of veel clubs hun neus nog ophalen voor de beker. Door het systeem met de play-offs is het immers moeilijker om nog in Europa te geraken."

"Ik ben wel geen voorstander van het huidige format. Ik zie meer iets in het Italiaanse systeem, waar de top 8 pas vanaf de achtste finales instroomt. Zo bescherm je de topclubs."

"Want ik vind dat je beste ploegen naar Europa moeten gaan. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat 2 derdeklassers de finale spelen?"

"Ik begrijp je volledig als je zegt dat hierdoor de charme van de beker wat zal verdwijnen. Maar we moeten een keuze maken: ofwel gaan we voor ons Europese coëfficiënt ofwel kiezen we voor die charme. Maar als we het accent op de folklore leggen, zijn we verkeerd bezig."