La Louvière geeft protest op: bekerduel verhuist wel degelijk naar Charleroi

La Louvière kreeg het thuisvoordeel tegen Charleroi bij de loting voor de 1/8e finales in de beker. Maar omdat er onvoldoende lichtsterkte is, draaide de kalendermanager de match van 21 september om. De amateurclub protesteerde, maar laat dat nu om organisatorische redenen varen. Het wil de fans geen stokken in de wielen steken. "De derby moet een feest worden."