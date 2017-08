Beker van België: Westerlo-Anderlecht, Roeselare-Club en Antwerp-Lierse in 1/16e finales

Na vijf ronden in de zomer zaten nog acht amateurclubs in de pot. Als die over een stadion beschikken dat qua lichtsterkte en capaciteit voldoet aan de voorwaarden, dan krijgen zij automatisch het thuisrecht. Zo werden de matchen van Geel, Heist, Luik en Lommel omgedraaid.

Die vier mogen een eersteklasser in hun thuishaven ontvangen: Geel krijgt AA Gent op bezoek, Heist Standard, Luik Zulte Waregem en Lommel Waasland-Beveren. La Louvière uit 2e Amateur speelt ook thuis in een Henegouwse derby tegen Charleroi.

De wedstrijden zijn in principe op woensdag 20 september, maar mogelijk kan de kalendermanager daar nog iets aan veranderen.