VIDEO: Cercle Brugge bibbert tegen Temse in vijfde bekerronde

De Franse Monaco-spits Cardona maakt het verschil.

Cercle Brugge heeft verlengingen nodig gehad om de 1/16e finales van de Croky Cup te bereiken. Temse uit de 2e Amateurklasse A was een taaie klant in de vijfde ronde. De thuisploeg uit 1B moest een 0-1-achterstand goedmaken: 3-1. Cardona, de Franse spits overgekomen van Monaco, maakte het verschil in de verlengingen.