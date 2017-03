"Ik kan me niets beters voorstellen van een bekerfinale dan wat we zaterdag gezien hebben"

Oostende is als een komeet naar de subtop geschoten. Marc Coucke droomt van Europees voetbal en Yves Vanderhaeghe had daags voor de finale al gezegd: "Met een beker in de prijzenkast zouden we echt op de kaart staan."

Deze gemiste kans zal een mokerslag zijn, vooral door de manier waarop het gebeurd is. Ik denk dat Coucke veel ambitieuzer is dan hij in zijn vele interviews laat uitschijnen.

Hij wou graag de beker winnen en Europees voetbal spelen. Wat dat betreft, is de mokerslag dus enorm. Maar Oostende kan alleen maar trots zijn op de manier waarop het heeft gespeeld.

En er ligt nog veel in het verschiet voor Oostende. Gisteren hebben ze een beetje pech gehad op bepaalde momenten, maar op weg naar de finale hadden ze her en der ook wat meeval. Misschien was het geluk net opgebruikt in deze finale.