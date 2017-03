Ontgoochelde Vanderhaeghe: "Tijd nodig? Neen, ik ben het nu al vergeten"

"Ik kan ermee leven, we hebben gestreden voor wat we waard waren. We hadden zelfs de betere kansen en dan is het jammer dat de beslissing moet vallen met strafschoppen. Zulte Waregem heeft die beter getrapt dan wij."

"Maar ik stel me toch vragen bij de leiding", had Vanderhaeghe kritiek. "Als je 30 seconden een gele kaart geeft in een echte cupmatch, dat vind ik niet kunnen."

Voelde ref Delferière het niet goed aan, wou Eddy Demarez weten? "Neen, zeker niet. De toon was gezet. We hebben nog twee doelpunten geslikt waarbij we in duel gaan en er twee keer in ons nadeel wordt gefloten."

"Ik kan er niet veel extra's aan toevoegen. Of ik tijd nodig zal hebben om dit te boven te komen? Neen, ik ben het nu al vergeten."