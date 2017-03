Coucke: "Oostende heeft 49 procent kans om de beker te winnen"

Oostende is al weken in de ban van de Beker van België. "We hebben een fantastisch mooie prijzenkast", zegt Oostende-voorzitter Marc Coucke. "Maar er ligt enkel maar stof in."

"Tegen Club of Anderlecht hadden we misschien maar 20 procent kans gehad op bekerwinst. Maar tegen Zulte Waregem dicht ik Oostende 49 procent kans toe op de beker."

"Zulte Waregem haalde iets meer punten in de competitie en is licht favoriet. Maar spannend zal het sowieso wel zijn. Beide teams jennen elkaar wat in de aanloop naar de beker, maar het gaat er supervriendelijk aan toe."