Vanderhaeghe: "Ik kies Lerager", Dury: "Doe mij maar Musona"

Yves Vanderhaeghe: "In de bekerfinale kun je je rechtstreeks plaatsen voor Europees voetbal. Dan is je seizoen natuurlijk al fantastisch geslaagd. Maar ook in die tien topmatchen in Play-off I is er nog veel eer te behalen. Voor beide ploegen is Play-off I een ambitie. De bekerfinale is een extraatje."

Francky Dury: "Ik heb één bekerfinale gewonnen en één verloren. Na zo'n verloren finale ben je dagen ongelukkig, op zoek naar oorzaken. We hebben nu met de beker en met Play-off I twee kansen op Europees voetbal. Die moeten we ten volle grijpen."