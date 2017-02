Ticketverkoop bekerfinale uitgesteld wegens gekissebis rond Eurostadion

Hoeveel volk zal hier over een maand zitten voor de bekerfinale? Hoeveel volk zal hier over een maand zitten voor de bekerfinale?

Wegens de onduidelijkheid over de beschikbaarheid van parking C in de buurt van het Boudewijnstadion moeten de bekerfinalisten langer wachten voor ze met de ticketverkoop kunnen beginnen. Over iets meer dan een maand staan KV Oostende en Zulte Waregem tegenover elkaar, maar de supporters wetten nog niet waar ze aan toe zijn.