KV Oostende: "We rijden met gocarts naar de Heizel"

"Wij hebben 5.000 à 6.000 mensen die geregeld naar KVO komen kijken", zegt Orlans. "Dat betekent dat we er 10.000 tot 14.000 moeten bijdoen."

"Aan 10.000 supporters zullen we gemakkelijk geraken, maar van 10.000 naar 20.000: daar zullen we een aantal trucjes voor moeten doen. Als we een weekend heel goed nadenken, moeten we de mensen kunnen motiveren."

"We zullen iedereen betrekken: onze jeugd, de serviceclubs, de burgemeester enzovoort. Misschien is 20.000 een utopie, maar we zullen wel zien waar we stranden. Er is nu trouwens al een grote vraag naar tickets, hoewel we de tarieven nog niet kennen."

Voor leuke ideetjes ben je bij voorzitter Marc Coucke altijd aan het juiste adres. Orlans: "Normaal stelt Marc me om 2u of 3u 's nachts vragen op mail, ik beantwoord ze dan bij het opstaan om 5.30u."

"Maar gisterenochtend was hij na de kwalificatie heel vroeg in de ochtend al heel actief en stuurde hij minstens 20 sms'jes met allerlei ideetjes. Eén van de strafste voorstellen is om met een delegatie van KVO op 18 maart met gocarts naar Brussel te rijden."

Dan kunnen ze wel beter op tijd vertrekken, want de afstand tussen de Versluys Arena en de Heizel met de fiets is 128 kilometer.