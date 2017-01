Stuivenberg is niet blij: "Naranjo was niet de nummer 1 op mijn lijst"

"Net voor de rust kwamen we wel goed weg, maar in beide wedstrijden hebben we 10 uitgespeelde kansen gehad. Maar als je maar één keer scoort, dan kun je nooit de finale halen."

"Je krijgt niet altijd wat je verdient, maar je moet ook in de spiegel kijken: we misten een penalty en open kansen. Anderzijds ben ik trots op deze 2 wedstrijden en op onze tweede helft. Het is doodzonde."

Nieuwkomer José Naranjo, die na 24 minuten de geblesseerde Samatta kwam vervangen, miste een strafschop. Was hij de nummer 1 op de lijst van Stuivenberg? "Neen", zei de Nederlandse coach duidelijk.

"Waarom hij dan wel trapte? Omdat hij vertrouwen had en zich goed voelde, denk ik. Maar dat is niet de afspraak. Spelers veranderen nog eens in het veld. Daar ben ik niet blij mee. Hij zal het deze week mogen aanhoren, dat is vanzelfsprekend."