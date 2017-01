Zulte Waregem-coach Dury: "Als trainer van Eupen zou ik volle gas geven"

Dury noemt het bekerverhaal "een uitdaging". "Je hebt ook een rechtstreeks ticket voor Europa, maar ik vind dat een te ferme beloning."

"Dit is te gemakkelijk om meteen Europa in te gaan. Dan denk ik meer aan ploegen die 4e of 5e na de play-offs staan en dus al 40 matchen aan de top staan."

Zulte Waregem won de heenmatch met 1-0. "Maar we gaan naar Eupen om te scoren. Afwachten zou de verkeerde tactiek zijn."

"We hebben in de heenmatch volwassen gespeeld, maar we hebben te weinig gescoord. Niasse (doelman van Eupen, red) redde 2 à 3 gemaakte doelpunten."