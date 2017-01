Genk en Oostende slijpen hun messen: "Bekermatch is van reusachtig belang"

"Wat een goed resultaat zou zijn in Oostende? Winnen. Er is natuurlijk het gegeven dat de strijd beslist wordt in twee matchen. Maar wij willen altijd winnen."

In november ging Racing Genk in de competitie nog met zware 6-0-cijfers onderuit in de Versluys Arena. "Ik heb de beelden van die wedstrijd ondertussen gezien", zegt Stuivenberg.

"Maar het heeft geen zin meer om daarbij stil te staan. Iedereen van Racing Genk wil beter doen dan in de competitie, we willen niet weer met 6-0 de boot ingaan. De finale van de Beker van België bereiken is een groot doel."