Zaalvoetbalclub Halle-Gooik bevestigt Belgische suprematie met 4e titel op rij

Halle-Gooik is de voorbije jaren dé toonaangevende club in het Belgische futsal. Dat zette het in het begin van het seizoen nog eens extra in de verf door wereldtopper Fernandao naar Vlaams-Brabant te halen.

De concurrenten in België wisten toen al hoe laat het was: er zou weer niets aan Halle-Gooik te doen zijn dit seizoen. Dat bleek ook, want de club verloor in de reguliere competitie maar 1 match, deelde in de bekerfinale een oplawaai uit aan Proost Lier en was ook in de finale van de play-offs een klasse apart.

Kon Gelko Hasselt in de heenmatch in eigen zaal nog enigszins de schijn ophouden (2-4), dan was het verschil in de terugmatch een stuk groter. Met 7-1-winst nam Halle-Gooik alle twijfel weg wie de beste futsalclub in België is, al 4 jaar op een rij.