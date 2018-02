Portugal onttroont Spanje op EK Futsal

Sterspeler Ricardinho zette Portugal al na een minuut op 1-0. Maar Spanje was niet onder de indruk en zette de scheve situatie na een halfuur recht. Tolra en Lin scoorden: 1-2.

Daarna miste Miguelin een penalty voor Spanje. een zure misser, want Portugal kwam terug. Zonder Ricardinho weliswaar. Hij viel geblesseerd uit. Bruno Coelho nam zijn verantwoordelijkheid en loodste Portugal naar de titel.

Eerst maakte Coelho de 2-2. In de verlengingen zette hij een penalty wel om. Voor Portugal is het de eerste titel in het futsal. Portugal is momenteel regerend Europees kampioen in het voetbal en nu ook in het futsal. Rusland won het duel om de derde plaats met 1-0 van Kazachstan.