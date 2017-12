Halle-Gooik: "Champions League-finale is ons doel"

Volgens Baert is de aantrekkelijkheid van de zaalvoetbal sinds enkele jaren weer aan het stijgen. "Mede door de erkenning door de Belgische voetbalbond zijn we uit een diep dal aan het klauteren."

Halle-Gooik is een van de weinige profclubs in ons land. "Wij leven op de limiet", zegt Baert. "Ons budget, dat tussen 500.000 euro en 750.000 euro schommelt, halen we bijna volledig binnen met sponsoring en het grootste deel daarvan is gereserveerd voor spelerslonen."

De club kroonde zich de laatste twee jaren tot kampioen in de Belgische eerste klasse en kijkt daarom naar Europa bij het stellen van nieuwe doelen. "We zouden graag eens de finale van de Champions League spelen, al lijkt dit door het grote verschil in budget met de topploegen onmogelijk."