Nipte nederlaag voor Halle-Gooik Halle-Gooik heeft bij zijn debuut in de eliteronde een nederlaag niet kunnen vermijden. Het was zowaar doelman Marcao die de score opende voor Sporting, ook de gastheer van het minitoernooi. Divanei en Caio Japa brachten de Portugezen op een schijnbaar comfortabele 3-0-voorsprong. Maar een ultiem slotoffensief leverde nog 2 goals van de Belgische kampioen op, voor Bissoni en Leitao. Toptransfer Fernandao was niet speelgerechtigd.

19:24