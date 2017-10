Halle-Gooik heeft ook zijn tweede groepswedstrijd in de eerste ronde van de UEFA Futsal Cup overtuigend gewonnen. Nadat woensdag het Zwitserse Minerva voor de bijl was gegaan (8-0), klopte de Belgische landskampioen het Duitse Regensburg met 6-0. Het is zeker van de groepswinst en een plaats in de eliteronde.