De Belgische zaalvoetballers hebben maandag in Ulm de Four Nations Cup gewonnen. In de finale van het vriendschappelijk toernooi versloegen ze gastland Duitsland met 10-5 (rust: 5-1).