Sababti keert terug naar Antwerpen: in de zaal en op het veld

Ahmed Sababti heeft heel wat interlands op zijn naam staan.

Ahmed Sababti voetbalt volgend seizoen weer in Antwerpen. Op het veld bij amateurclub City Pirates, in de zaal bij eersteklasser FT Antwerpen. "Antwerpen is en blijft mijn thuis", stelt Sababti.