Hasselt verrast titelverdediger Halle-Gooik in bekerfinale

Martin Baert (voorzitter Halle-Gooik): "We waren naar hier gekomen om te winnen, dus dit is een teleurstelling. Maar we hebben een leuke match gekregen met verlengingen. Het hing af van details. Hasselt kreeg twee penalty's en die maakten het verschil. Het is wel een verdiende winnaar. Halle-Gooik heeft de voorbije jaren een mooi parcours afgelegd. De twee vorige jaren wonnen we zowel de beker als de landstitel."

Mohamed Reda Dahbi (aanvoerder Hasselt): "Dit is ongelooflijk. Halle-Gooik had dit seizoen nog niet verloren en was torenhoog favoriet, maar we hebben gestreden als leeuwen. De steun van het publiek was echt indrukwekkend, de supporters waren nog zotter dan anders. Dat gaf ons vleugels. We zijn één hechte familie."