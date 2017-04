Belgen boeken dan toch zege in laatste groepsmatch, maar EK komt niet dichterbij

De futsalduivels proberen in Kiev een ticket voor het EK 2018 te versieren. Ze boekten in hun derde wedstrijd een moeizame zege tegen Montenegro: 2-1.

Na vijf minuten zette Reda Dahbi ons land op voorsprong, maar zes minuten later maakten de Montenegrijnen al gelijk. Pas net voor affluiten verzekerden de Belgen zich van de overwinning. Hamza Zaaf scoorde de winnende treffer.

Maar de zege zal zo goed als zeker niet volstaan voor de Belgen. Eerder dit toernooi moest de selectie van bondscoach Luca Cragnaz al het hoofd buigen voor Oekraïne (1-0) en Kroatië (6-1). België eindigt zo met drie punten sowieso als derde in groep C, Montenegro is puntenloos vierde en laatste.

Alleen de beste derde mag in play-offs tegen de zeven runners-up uit de verschillende groepen nog strijden voor een EK-ticket.