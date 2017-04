@DmytroOsipov De Belgen beginnen slecht aan het kwalificatietoernooi. De Belgen beginnen slecht aan het kwalificatietoernooi.

De nationale futsalploeg is zaterdag niet goed begonnen aan het kwalificatietoernooi voor het EK 2018 in Slovenië. De Belgen verloren in en tegen gastland Oekraïne met 1-0. Koval zorgde voor het enige doelpunt na 15 minuten.