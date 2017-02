Zaalvoetballers slaan 3 tegenstanders in elkaar na de match

De spelers van Etterbeek stoven na de vechtpartij weg. De lokale politie zal de camerabeelden van de sporthal opvragen om de relschoppers te kunnen vervolgen.

Belangrijk detail: ook in de heenmatch zorgden de spelers van Etterbeek al voor problemen. Toen vernielden ze een deel van de kleedkamers in Varsenare.

De Plakkers uit Varsenare hebben een aangetekende brief geschreven naar de zaalvoetbalbond met de vraag om de ploeg uit Etterbeek uit de competitie te nemen. "We geven nog liever forfait, dan dat we nog tegen Etterbeek moeten spelen", reageert een aangeslagen Varsenare.