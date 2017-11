Guerrero mist barragematchen met Peru door verboden griepmiddel

Peru en Nieuw-Zeeland zullen in een onderling duel uitmaken wie er naar het WK in Rusland mag. Maar Peru kan in de heen- en de terugmatch niet rekenen op hun steraanvaller Guerrero.

De spits van Flamengo liep tegen de dopinglamp bij een controle begin oktober, na de WK-kwalificatiematch tegen Argentinië. Guerrero had volgens de Peruviaanse bond een middel gekregen tegen de griep. De bond en Guerrero zouden niet geweten hebben dat dat middel verboden is.

Hij wordt nu dertig dagen geschorst door de Wereldvoetbalbond.