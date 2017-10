Messi, Messi, Messi! Argentinië gaat toch naar het WK

Gelukkig voor Argentinië had Messi een magische avond in petto. Samen met Di Maria gaf hij zijn landgenoten snel hoop.

In de twaalfde minuut rondde Messi een combinatie met zijn ploegmaat af in de korte hoek. Acht minuten later voerde het duo zijn tweede kunstje op. Deze keer scoorde Messi in de verste hoek.

Na een halfuur draaiden ze de rollen om. Nu stuurde Messi Di Maria op doel af, maar hij liet de 1-3 liggen. Die kwam er wel na het uur. Messi bekroonde zijn avond met een heerlijke bal in de bovenhoek.

Zo plaatste Argentinië zich als nummer 3 van Zuid-Amerika. Na de voorlaatste speeldag stonden ze nog op de 6e plaats. Enkel de top 4 stoot rechtstreeks door.