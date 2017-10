WK nog wat verder weg voor Messi en Argentinië

Brilscores waren er ook in Bolivia - Brazilië (dat al geplaatst was) en in Venezuela - Uruguay. Voor Cavani en co volstond dat om zich als tweede Zuid-Amerikaans land te kwalificeren voor het WK.

Ook Chili deed een zaakje door Ecuador in eigen huis te verslaan met 2-1, dankzij goals van Alexis Sanchez en Eduardo Vargas. De Chilenen stijgen zo naar de 3e plek.

Colombia ging dan weer thuis kopje-onder tegen Paraguay. Tot en met de 89e minuut prijkte er een 1-0-voorsprong op het scorebord voor Colombia door een goal van Falcao. Daarna zorgden Cardozo en Sanabria nog voor een Colombiaanse nachtmerrie.