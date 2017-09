Ecuadoraanse voetbalbond beëindigt samenwerking met Quinteros

Quinteros verloor zijn laatste interland van Peru met 1-2. Quinteros verloor zijn laatste interland van Peru met 1-2.

Gustavo Quinteros (52) is niet langer de bondscoach van Ecuador. De voormalig Boliviaans international, sinds 2015 in functie, betaalt de prijs voor de slechte resultaten. Jorge Celico, een Argentijn, is zijn opvolger.