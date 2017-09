Weer geen zege voor Messi en co, pareltje van Willian voor Brazilië

Luis Suarez, de ploegmaat van Lionel Messi bij Barcelona, had wel een reden om te vieren. Hij maakte de tweede goal voor zijn land in de 2-1-zege tegen Paraguay. De spits had wel een grote portie geluk, want zijn bal verdween via de lat en een tegenstander alsnog in doel. Uruguay is nu tweede in de groep.

Ook Peru deed een goeie zaak door te gaan winnen op het veld van Ecuador. Het springt zo over Argentinië en Chili naar de vierde plaats.