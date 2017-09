Messi en Suarez promoten WK-bid met 0-0, Brazilië blijft imponeren

Argentinië en Uruguay doen, samen met Paraguay, een gooi naar het WK voetbal van 2030. De drie Zuid-Amerikaanse landen krijgen meer dan waarschijnlijk zware concurrentie uit Zuid-Oost-Azië, Oceanië en Engeland. Messi en Suarez kwamen vannacht het veld op met een speciale uitrusting ter promotie van de kandidatuur van hun landen.

De wedstrijd zelf had heel wat minder om het lijf. Uruguay domineerde de eerste helft en zag een doelpunt van Rodin afgekeurd voor buitenspel en een lobbal van Suarez maar nipt over de kooi van Romero verdwijnen. Aan de andere kant kreeg Messi de bal net niet in doel na een knappe één-twee met Dybala.

Ook na de rust geen doelpunten en zo kan Uruguay voor de 6e opeenvolgende wedstrijd niet winnen. Suarez, die het veld 8 minuten voor tijd geblesseerd verliet, en co blijven wel 3e in de tussenstand. Argentinië kampeert op plaats 5 en is voorlopig niet rechtstreeks geplaatst voor het WK in Rusland.