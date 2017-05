Sampaoli moet Argentinië naar het WK in Rusland loodsen

Sampaoli moet bij Argentinië Edgardo Bauza opvolgen. Die kreeg na een reeks slechte WK-kwalificatiewedstrijden zijn C4 gepresenteerd. Argentinië staat op dit moment pas vijfde in de groep. Enkel de eerste vier zijn zeker van het WK in Rusland.

Sevilla stuurde vandaag volgende mededeling de wereld in: "Sevilla en de AFA (Argentijnse bond, red) hebben een princiepsakkoord gesloten om coach Jorge Sampaoli vrij te geven bij de club, zodat hij Argentijns bondscoach kan worden", luidt het.

"Het akkoord voorziet dat alle documenten op 1 juni moeten ondertekend zijn. Alle partijen zijn tevreden over het gevonden compromis."

Sampaoli, die in 2015 de Copa America won door Argentinië te verslaan in de finale, had nog een contract voor één jaar bij Sevilla. In het contract van de Argentijn stond een clausule van anderhalf miljoen euro om de club te mogen verlaten. Het is niet duidelijk hoevel geld de AFA op tafel legt om hem vrij te kopen.