Brazilië heeft als eerste land ticket voor WK 2018 beet

Brazilië beleefde een makkelijke avond tegen Paraguay. Neymar miste wel al vroeg een strafschop, maar Liverpool-speler Philippe Coutinho opende op het halfuur de score met een geplaatst schot in de linkeronderhoek.

Na de rust wist Neymar wel te scoren. De Braziliaan vertrok op zijn eigen helft en niemand kon hem nog afstoppen: 2-0 na een prachtige solo van de Barcelona-aanvaller. In de 85e minuut zorgde Marcelo nog voor de 3-0-eindstand.

Brazilië is door de overwinning tegen Paraguay al zeker van de vierde plaats in zijn groep. De eerste vier landen in Zuid-Amerika zijn zeker van een ticket voor het WK van 2018 in Rusland, het vijfde land speelt twee play-off-matchen tegen een land uit Oceanië.