Moetko stopt dan toch als voorzitter organisatiecomité WK 2018

Vorige week was er al sprake van de terugtreding van Moetko, die door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) levenslang gebannen is van de Olympische Spelen voor zijn aandeel in het grootschalige dopingschandaal rond Sotsji 2014. Moetko was toen minister van Sport.

Dit om de druk op de Wereldvoetbalbond (FIFA) te verminderen. Maar maandag kwam Moetko met de boodschap dat hij 6 maanden zou stoppen als voorzitter van de Russische bond. Hij zou in die periode zijn schorsing aanvechten bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Twee dagen later volgt dus ook het voorzitterschap van de WK-organisatie, naar eigen zeggen "om zich te concentreren op zijn werk in de regering." Directeur-generaal Aleksander Sorokin zal zijn taak overnemen.