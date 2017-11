VIDEO: WK Qatar stelt pop-upstadion voor: met containers als bouwblokken

Er zijn 8 WK-stadions. Het Ras Abu Aboud Stadium is het zevende ontwerp dat vrijgegeven wordt. Het compacte, innovatieve concept is van de hand van Fenwick Iribarren Architects, een bureau met zetel in Spanje.

Het wordt gebouwd met moduleerbare containerblokken, die elk verwijderbare zitjes, sanitair, horeca en andere noodzakelijke stadionbenodigheden kunnen huisvesten.

"Innovatie heeft altijd al centraal gestaan in onze plannen om een historische Wereldbeker te creëren, wat een erfenis nalaat voor Qatar en de wereld. Er is geen beter voorbeeld dan het Ras Abu Aboud Stadium", luidt het in een persbericht.

"Het stadion kan perfect op een andere plaats in zijn geheel weer opgebouwd worden of in meerdere, kleine sport- en cultuurstadions. Het zal op een zeer duurzame manier gebouwd worden. Met minder materiaal, minder afval en minder CO2-uitstoot. Dit ontwerp zal als voorbeeld kunnen dienen voor toekomstige mega-eventplanners."

Het stadion wordt meteen naast de zee opgetrokken, zodat de containers makkelijk met de boot kunnen worden aangevoerd.