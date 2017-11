Saudi-Arabië gaat met ex-Chili-coach Pizzi naar de Wereldbeker

Pizzi miste met Chili de WK-kwalificatie. Pizzi miste met Chili de WK-kwalificatie.

De Argentijn Juan Antonio Pizzi is de opvolger van zijn landgenoot Edgardo Bauza aan het hoofd van de Saudische selectie voor het WK 2018. Pizzi stapte in oktober op bij Chili, toen hij naast een WK-ticket greep. Pizzi won met Chili in 2016 de Copa America.