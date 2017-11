Italiaanse bondsvoorzitter stapt op na mislukte WK-barrage

Italië slaagde er vorige week, voor het eerst in 60 jaar, niet in om zich te plaatsen voor het WK voetbal.

De barragewedstrijden tegen Zweden bleken te zwaar voor de Italianen. Na een 1-0-nederlaag in Solna in de heenwedstrijd bleef het vorige week maandag in Milaan 0-0.

In de groepsfase was Italië (23 punten) in poule G tweede geworden na Spanje (28 punten).

Tavecchio nam ontslag tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van de Italiaanse voetbalbond. De 74-jarige preses ontsloeg na de uitschakeling eigenhandig de 69-jarige bondscoach Giampiero Ventura, die hij vorig jaar na het EK zelf aanstelde.