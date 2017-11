De Rossi stapt Zweedse bus op met excuses: "Wow, is dit echt gebeurd?"

Het Zweedse volkslied werd door een deel van de Italiaanse fans in San Siro begeleid met boegeroep. Gianluigi Buffon probeerde het gebaar van de tifosi te counteren met stevig handgeklap.

Na de wedstrijd liet ook Daniele De Rossi zijn ongenoegen blijken over de actie van de Italiaanse supporters. De Roma-middenvelder zocht de bus van de Zweedse ploeg op.

"Hij feliciteerde ons en verontschuldigde zich voor het gedrag van enkele ploegmaats in Stockholm en voor hoe sommige fans hadden gefloten tijdens ons volkslied", getuigt een van de Zweedse spelers.

""Wow, is dit echt gebeurd?", was het gevoel bij iedereen op de bus. Het was een van de meest aangename momenten sinds lang. De Rossi is een echte heer."