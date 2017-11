"Ongelooflijk", Chileense seismologische dienst meet aardbeving door Peruviaanse vreugde

Peru kwalificeerde zich vannacht tegen Nieuw-Zeeland als laatste land voor het WK in Rusland. De vreugde in Peru was zo groot, dat de aarde er door beefde. De trillingen werden opgevangen door de seismologische dienst van buurland Chili.

"Ongelooflijk. We bevestigen nogmaals dat het geen aardbeving was veroorzaakt door de natuur. Het lijkt erop dat de Peruviaanse vreugde het heeft veroorzaakt", schrijft de dienst op Twitter.