Advocaat blijft dromen van WK: "Ik laat het op me afkomen"

Maar stilzitten is niks voor de 70-jarige Advocaat en dus kijkt hij nu al uit naar nieuwe opportuniteiten. Een avontuur bij een land dat wel naar het WK gaat, dat ziet de voormalige bondscoach van de Rode Duivels wel zitten. "Het WK? Dat zou natuurlijk heel aardig zijn. Ik laat het nu gewoon op me afkomen."



"Er speelt op dit moment eerlijkheidshalve niets. Maar ik heb ook pas net officieel bekendgemaakt dat ik stop bij het Nederlands elftal. Ja, ik word wel eens gebeld. Ik wacht nu gewoon af wat er op me af komt."

Een verlengd verblijf bij Oranje was geen optie voor Advocaat. "Als we volgend jaar weer echt beginnen, ben ik 71 jaar. En bij het volgende toernooi bijna 73. Er moet nu een nieuwe generatie opstaan. Dat besluit had ik al genomen toen ik tekende."