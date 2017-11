Einde verhaal voor Marc Wilmots als bondscoach van Ivoorkust

Ivoorkust ging zaterdag met 0-2 de boot in tegen Marokko en zag zo z'n laatste kans op het WK in Rusland in rook opgaan. Voor Marc Wilmots betekent die uitschakeling nu dus het einde van zijn functie als bondscoach.

“Vandaag werd er in onderling overleg beslist om de samenwerking met Ivoorkust stop te zetten”, liet Wilmots weten op Twitter. “Ik wil de supporters, de spelers, de staf en de bond bedanken. Ik wens jullie het beste voor de toekomst.”

Wilmots ging in maart van dit jaar aan de slag bij Ivoorkust, zijn eerste job sinds zijn vertrek bij de Rode Duivels na het teleurstellende EK in Frankrijk. Hij tekende er meteen een contract voor twee jaar met een optie om nog twee jaar langer te blijven.



Maar na amper negen maanden zit het avontuur er dus al op. Het bilan van Wilmots oogt bijzonder mager. Onder zijn hoede kon Ivoorkust slechts één keer winnen, het verloor vier keer en speelde één keer gelijk.