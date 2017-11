Joos: "Italië heeft geen Pirlo, Totti of Del Piero meer"

Totti en Del Piero konden met een pass de wedstrijd openbreken, met Pirlo had je de denker in de ploeg. Die hebben ze niet meer. Verratti is geen Pirlo.

"De Zweden vingen dat op met catenacciovoetbal. Op een manier waar zelfs de Italianen in de jaren 60 zich zouden voor schamen. Met de middelen waar ze over beschikken, mag je de Zweden dat niet kwalijk nemen. Het had zelfs iets heroïsch in San Siro."

"Italië is wereldkampioen geworden in 2006. In 2010 vlogen ze er in de eerste ronde uit. Zelfs Nieuw-Zeeland was te hoog gegrepen. In 2014 zaten ze in een zwaardere poule. Ook dat lukte niet."

"Wat ik heel bizar vind, is dat ze op de EK's wel presteerden. In 2012 speelde Italië de finale en vorig jaar zijn ze met dezelfde matige ploeg als nu tot in de kwartfinales geraakt tegen Duitsland. Terwijl een EK op zich moeilijker is dan een WK."

"Dat heeft veel gemaskeerd. Als je naar de ploeg van 2006 kijkt, kom je namen tegen als Pirlo, Totti en Del Piero. Totti en Del Piero konden met een pass de wedstrijd openbreken, met Pirlo had je de denker in de ploeg."

"Die hebben ze niet meer. Dat is het grootste probleem. Marco Verratti is geen Pirlo. Dat bovenaardse niveau heeft hij niet. En dan beland je snel met je voeten op de grond."