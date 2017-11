Maakt Ibrahimovic zijn comeback op het WK in Rusland?

"We are Zweden", schreef Zlatan Ibrahimovic gisteravond in het Engels op de sociale media. De kans is klein dat het om een tikfout gaat. Meer dan waarschijnlijk schreef Ibrahimovic Zweden doelbewust met de Z van Zlatan.

Was het een hint? Die vraag kregen de Zweedse internationals Kim Källström en Jonas Olsson meteen voorgeschoteld op de televisie. Ze antwoordden allebei dat ze geloven in een comeback van Ibrahimovic.