Italiaanse coach Ventura: "Excuses aan alle Italianen"

Voor het eerst in meer dan een halve eeuw is Italië er niet bij op de Wereldbeker. "Het resultaat is verschrikkelijk. De wil was enorm, maar zo werkt voetbal en ik moet dat accepteren."

"Ik ben trots dat ik deel uitmaakte van deze groep, dat ik gewerkt heb met grote kampioenen en met anderen die ik toewens dat ze dat worden."

"Als de resultaten er zijn, is de inbreng van de trainer maar weinig van tel. Als er geen resultaten zijn, is de trainer verantwoordelijk. Dat vind ik banaal. De belangrijkste fout is dat we 2 wedstrijden speelden zonder een schot tegen te krijgen, maar we toch met 1-0 verloren, en we zelf niet 1 keer konden scoren."

De pers vroeg de coach of hij zijn excuses aan de Italianen wou aanbieden: "Jazeker", antwoordde hij. "Maar excuses voor het resultaat. Niet voor de inzet, de wil en al de rest. Maar voor het resultaat, wat het belangrijkste is, dat wel."