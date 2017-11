Urinestaal van geschorste Guerrero bevat sporen van cocaïne: "Besmette thee"

Peru heeft zijn ticket voor het WK in Rusland nog niet op zak. In de heenwedstrijd van de barrages tegen Nieuw-Zeeland bleef het steken op 0-0. Het land kan ook niet rekenen op spits Guerrero want die staat sinds vorige week aan de kant.

Bij een controle na de WK-kwalificatiematch tegen Argentinië werd hij betrapt op doping. Volgens de bond en de speler had hij een verboden griepmiddel genomen, maar nu blijkt dat er benzoylecgonine in zijn urine gevonden werd. Dat is een product dat de lever produceert bij de afbraak van cocaïne.

Volgens zijn advocaat gaat het om een zeer kleine hoeveelheid. "Dit bevestigt ons verhaal. Het gaat hier om een toevallige besmetting, waarschijnlijk door thee." De speler vroeg daarom om enkele theezakjes te laten analyseren.