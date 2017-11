Ryan houdt netten schoon, Peru kan niet scoren tegen Nieuw-Zeeland

Op papier is Peru, de nummer 10 op de FIFA-ranglijst, duidelijk sterker dan Nieuw-Zeeland, nummer 122. Ook op het veld waren de Peruvianen dominant in Wellington, maar ze vonden geen openingen in de defensie van de thuisploeg.

Ze kregen maar twee echte kansen. Doelman Marinovic hield een kopbal van Aldo Corzo uit zijn doel en bracht ook een keer redding na een misverstand in de Nieuw-Zeelandse defensie.

De terugmatch staat woensdag in Lima op de agenda. Voor Peru zou het de vijfde WK-deelname zijn, maar de laatste keer dat ze erbij waren dateert al van 1982. Nieuw-Zeeland was er al eens bij op een WK in 1982 en 2010.