De Rode Duivels moeten op het WK goals maken met de Telstar 18

De officiële wedstrijdbal voor het WK in Rusland is voorgesteld: de Telstar 18 is een eerbetoon aan de allereerste WK-bal van Adidas, de Telstar van het WK in Mexico in 1970. Opvallende primeur: de Telstar 18 is een digitale bal door een ingebouwde NFC-chip (Near-field communication).