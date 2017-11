Raes over Europese barragematchen: "Barrages spelen is beenhard"

In de Friends Arena in Stockholm wordt vrijdagavond op papier de meest tot de verbeelding sprekende affiche gespeeld. Of het er op het veld ook vriendelijk aan toe zal gaan is twijfelachtig. "Italië is de favoriet, maar als ze niet oppassen kan dat lelijk tegenvallen", zegt Raes.

"In het voordeel van Zweden speelt dat de nationale ploeg voor die spelers het hoogste is. Bij de Rode Duivels zouden er vele voor hun club kiezen. Zweden speelt als een hecht blok."

"Zlatan Ibrahimovic is er niet meer bij, maar daardoor zijn ze niet per se zwakker gaan spelen. Heel het systeem moest aangepast worden aan Ibrahimovic. Nu staat er meer een team, met goede spelers als Berg, goed voor 8 goals in de kwalificaties, Forsberg en Toivonen."

De laatste ontmoeting tussen Zweden en Italië bevestigt de waarschuwing van Raes: op het EK in Frankrijk kon Eder tegen Zweden pas in de 88e minuut de enige goal van de match maken voor Italië.

"Italië heeft al een tijdje geen generatie van wereldformaat meer met genieën als Pirlo, Baggio, Del Piero of Zola. Maar ze hebben voldoende talent om Zweden te kloppen. En Italië is een toernooiploeg, dat zit ze gewoon in het DNA. Ik geef Italië 60 procent kans."